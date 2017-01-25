Конгрессмены намерены лишить президента США права превентивного ядерного удара

Сенатор-демократ Эдвард Марки и конгрессмен-республиканец Тед Лью представили законопроект, направленный против «ядерного футбола», пишет Foreign Policy. Речь идет о запрете президенту США наносить превентивные ядерные удары, без объявления войны. Подобная инициатива звучала и при экс-президенте Бараке Обаме, но всерьез она обсуждается впервые.

«Ядерная война несет серьезную опасность существованию человечества. К этому моменту президент Трамп уже предположил, что может нанести ядерный удар против террористов. К сожалению, оставляя возможность наносить превентивный удар в ходе конфликта, законодательство США дает ему такое право», - приводит издание слова Марки. Он подчеркнул, что «в случае кризиса с другой ядерной державой такая политика кардинально увеличивает риск ядерной эскалации».

Пугающей реальностью назвал конгрессмен Льюис тот факт, что человек, демонстрирующий незнание ядерной триады, стал главнокомандующим, заявившим о готовности быть непредсказуемым в отношении ядерной политики. «Конгресс должен действовать в интересах сохранения стабильности в мире, четко указав условия, при которых США имеют право нанести ядерный удар первыми», - указал он.

Ранее в сенат был внесен законопроект, запрещающий президенту США отменять санкции против России без одобрения конгресса.