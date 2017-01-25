Запрет на реализацию спиртосодержащих жидкостей продлен еще на два месяца

Роспотребнадзор продлил срок ограничения на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции еще на 60 дней, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что соответствующее постановление главного санитарного врача уже подготовлено и будет зарегистрировано в установленном законом порядке.

Усиление борьбы с алкогольными суррогатами началось после того, как в декабре 2016 г. от употребления спиртосодержащей жидкости «Боярышник» (лосьона для ванн) в Иркутске умерли 76 человек.

В конце прошлого года премьер России Дмитрий Медведев согласился с предложением главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя более 25%.

Соответствующий запрет вступил в силу 26 декабря 2016 .

По данным Роспотребнадзора, запрет позволил изъять из оборота более 500 000 единиц спиртосодержащей непищевой продукции. «Снижение на 33% количества случаев отравлений и на 65% летальных исходов в период новогодних праздников определяют действенность принятых мер», - говорится в сообщении.