Поправки о декриминализации домашнего насилия прошли второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект о частичной декриминализации домашних побоев, второй и последующие случаи применения домашнего насилия предлагается оставить уголовным преступлением. Как сообщает «Интерфакс», в третьем, окончательном чтении депутаты могут рассмотреть эти поправки 27 января.

После первого чтения генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в письме руководству Госдумы и Совета Федерации выразил обеспокоенность в связи с возможной декриминализацией первого случая домашнего насилия. Между первым и вторым чтениями законопроект существенно не изменился, депутаты включили в него поправку технического характера, которая вносит корректировки в его название, отмечает агентство.

Законопроект исключает из числа уголовно наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц, но только если эти побои совершены впервые. Таким образом, за совершенные в первый раз побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность. Под «побоями» законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, вызвали, возможно, ссадины и синяки, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Легкий вред здоровью предполагается по-прежнему наказывать по уголовной статье.

Летом Госдума приняла поправки, которые квалифицируют побои вне семьи, совершенные впервые, как административное правонарушение, а в семье - как уголовное преступление.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что позиция палаты в отношении декриминализации мелких семейных побоев отражает стремление сохранить крепкие семьи и не допустить излишнего вмешательства государства в семейные дела. Депутаты учли соцопросы, по которым почти 60% россиян поддерживают мягкое отношение к конфликтам в семье без последствий для здоровья, добавил он.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин назвал недопустимым давление на Госдуму со стороны генсека СЕ по закону о декриминализации побоев. Также Володин заявил, что при выработке позиции Госдумы по законопроекту о декриминализации семейных мелких побоев депутаты руководствовались социологическими опросами, которые показывают, что почти 60% общества поддерживают более мягкое отношение к незначительным конфликтам в семье без последствий для здоровья.