Шойгу поручил усилить группировку войск на юге России

Группировку войск Южного военного округа необходимо усилить из-за ситуации на юго-востоке Украины и деятельности международных террористических группировок на Северном Кавказе, заявил на заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«В этих условиях необходимо продолжить работу по совершенствованию боевого состава войск округа, набору военнослужащих по контракту, оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники, а также развитию военной инфраструктуры», - добавил он.

Шойгу отметил, что за 2016 г. боевые возможности округа были увеличены на 10%.