В Турции начался суд над семью россиянами за попытку подготовки теракта

В Турции начался суд над девятью предполагаемыми боевиками «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), среди них семь россиян (Зелимхан Цайсаев, Аза Бепджахоба, Зукра Борчашвили, Салман Дакаев, Киури Хацаев, Бекхам Алимханов, Хассан Орстхо, Фуат Гюнеш и Фатьма Алтынташ). Обвиняемые подозреваются в подготовке терактов в Стамбуле с использованием радиоуправлямых моделей самолетов, пишет турецкая газета Hurriiyet.

В суде присутствует переводчик с русского языка.

По информации следствия, группа террористов готовилась совершить атаки в июне 2016 г. Их задержали во время проведения разведки с целью определения места атаки. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы за участие в вооруженной террористической организации. У Хацаева и Орстхо были обнаружены две модели самолетов, способные перевозить от 17 до 50 кг взрывчатки, у Цайсаева - компоненты для изготовления «жилетов смертников».