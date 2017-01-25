В российский проект Конституции Сирии включили создание курдской автономии

В проекте Конституции Сирии, который был передан российской стороной представителям вооруженной оппозиции в ходе переговоров в Астане, предлагается сохранить страну как унитарное государство, но выделить в ее составе курдскую автономию, сообщил «Интерфаксу» источник в оппозиции.

«Сирия остается унитарным государством, но на ее территории предлагается создать курдскую автономию», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в документе фиксируется «право других регионов Сирии выбрать свой язык в качестве основного регионального». «В проекте прописан срок президента в семь лет, без права переизбрания», - добавил источник.

По его словам, «исключено положение, согласно которому президентом Сирии должен быть мусульманин». Кроме того, документ предусматривает отмену шариата в качестве источника права страны, а также прописывает государственное устройство страны как «Сирийская республика», сообщил «Интерфаксу» источник в оппозиции.

«Название Сирии сменяется с Сирийской Арабской Республики на Сирийскую Республику», - сказал собеседник агентства. «Исключается пункт, согласно которому основным источником права в Сирии являются законы шариата», - отметил он.

Как сообщалось, спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев по итогам переговоров в Астане сообщил журналистам, что российская делегация передала представителям оппозиции проект Конституции страны, составленный российскими экспертами.