Трамп создаст для сирийских беженцев зоны безопасности в Сирии

Президент Дональд Трамп не хочет, чтобы в США под видом беженцев приезжали террористы, задумавшие страшные разрушения, поэтому он примет меры, чтобы этому помешать, а в Сирии обеспечит создание зон безопасности для мирных жителей. Он заявил это в интервью ABC News. По мнению президента, Европа совершила «огромную ошибку», разрешив миллионам людей с Ближнего Востока въехать в Германию и некоторые другие страны, и сейчас там «творится полный ужас». Президент Барак Обама и его госсекретари Хиллари Клинтон и Джон Керри впустили в США десятки тысяч мигрантов, и в результате ФБР приходится отслеживать беспрецедентно много подозреваемых в связях с террористами. «У нашей страны много проблем. Поверьте мне. Я знаю про эти проблемы лучше, чем вы. Это серьезные проблемы, глубокие проблемы. Дополнительных нам не нужно», – заявил Трамп.

Он пообещал, что наладит самый жесткий контроль и отбор претендентов на въезд в страну из мусульманских стран, и в США не будут впускать тех, в отношении кого есть даже минимальные сомнения.

В ближайшее время Трамп может поручить Пентагону и госдепартаменту в течение 90 дней составить план по созданию в Сирии «зон безопасности», сообщил в среду Reuters со ссылкой на попавший в распоряжение агентства проект президентского указа. Обама отказывался принять такое решение из опасений, что его реализация может увеличить вовлеченность США в сирийский конфликт на земле и создать риски столкновения американских и российских военных самолетов, напоминает агентство. В проекте указа говорится о создании зон, в которых мирные сирийцы могли бы в безопасности дожидаться урегулирования конфликта и в дальнейшем вернуться домой или переехать в другую страну. В случае создания таких зон для их защиты потребуется активизация действий ВВС США и других стран антитеррористической коалиции. Впрочем, в проекте поручения не разъясняется, что именно подразумевается под понятием «зона безопасности» и кто будет такие зоны охранять.