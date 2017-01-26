Виктория Нуланд уходит с поста помощника госсекретаря США

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд уходит из госдепартамента, сообщает агентство Associated Press (АP).

На своем дипломатическом посту Нуланд принимала активное участие в событиях, связанных с политическим кризисом на Украине. Она, в частности, посещала Киев во время массовых акций протеста зимой 2013 и 2014 гг.

Кроме того, по данным АP, внешнеполитическое ведомство США покинут сразу несколько карьерных дипломатов. Вместе с Нуланд уходит помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старр и заместитель госсекретаря Патрик Кеннеди.

В настоящее время ведомство возглавляет заместитель бывшего госсекретаря Джона Керри Томас Шэннон. Трамп предложил на пост главы госдепартамента бывшего гендиректора ExxonMobil Рекса Тиллерсона.

Комитет сената по иностранным делам уже поддержал его кандидатуру, однако теперь Тиллерсону предстоит получить одобрение верхней палаты в целом, в которой у республиканцев также есть необходимое большинство, они контролируют 52 из 100 мандатов.