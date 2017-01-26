ФСБ проводит спецоперацию в Крыму против экстремистов из «Хизб ут-Тахрира»

Сотрудники ФСБ проводят в Бахчисарае спецоперацию по ликвидации ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). Об этом сообщил «РИА Новости» глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Силовики проводят досмотры и обыски в местах проживания подозреваемых в причастности к этой организации, пояснил он.

Партия исламского освобождения («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») в ряде стран признана террористической, в России она запрещена по решению Верховного суда. Цель организации – устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания Всемирного исламского халифата.

В среду сообщалось, что в Татарстане была пресечена деятельность группы «Хизб ут-Тахрир», которая планировала теракты, в частности на военном заводе.