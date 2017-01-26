Замоскворецкий суд рассмотрит просьбу о переводе Дадина в Подмосковье

Первый осужденный по закону о неоднократных нарушениях на митингах Ильдар Дадин попросил Замоскворецкий суд перевести его из Алтайского края в одну из колоний Московской области, он хочет быть ближе к семье. Это «Интерфаксу» сообщил адвокат Николай Зборошенко. Жена Дадина Анастасия Зотова сказала ТАСС, что присоединилась к этой просьбе. Суд рассмотрит это ходатайство 3 февраля. Ранее Дадина перевели в ИК-5 в Алтайском крае из сегежской колонии в Карелии, где, по его утверждению, его били и пытали. После этапа он собирался попроситься обратно в Карелию, так как там, по его мнению, по-прежнему пытают заключенных, а его возвращение и повышенное внимание к ситуации помогло бы положительно сказаться на ситуации.

Про алтайскую колонию Зотова отметила, что представители ФСИН и местные юристы называют ее образцово-показательной. Она предполагает, что такие колонии есть и ближе к Москве. Ей хотелось бы, чтобы Дадин отбывал наказание в Подмосковье.

В ходе досудебной подготовки в Замоскворецком суде Зборошенко приобщил к делу уточненное административное исковое заявление, в котором просит предоставить к следующему заседанию наряд на этапирование и материалы проверки о переводе Дадина, сообщает ТАСС. Представитель ФСИН заявил, что готов предоставить все необходимые документы. «Основанием для перевода явился наряд на этапирование и материалы проверки ФСИН России по Республике Карелии, которые показали необходимость обеспечения личной безопасности Дадина», – подчеркнул он.