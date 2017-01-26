Кремль призвал Трампа взвесить последствия создания зон безопасности в Сирии

Москва призывает Вашингтон просчитать возможные последствия организации зон безопасности для беженцев в Сирии, с тем чтобы их появление не ухудшило ситуацию. Как передает ТАСС, это заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. На вопрос о том, советовались ли США с Россией перед тем, как заявить о таком решении, Песков ответил: «С российской стороной американские партнеры не советовались».

Президент США Дональд Трамп заявил ABC News, что инициирует создание в Сирии зон безопасности для мирных жителей, с тем чтобы они не покидали страну и не перебирались в том числе в США. Под видом беженцев в страну могут проникнуть террористы, вынашивающие планы разрушительных терактов, опасается он, этой проблемы Штатам не нужно.

В ближайшее время Трамп может поручить Пентагону и госдепартаменту в течение 90 дней составить план по созданию в Сирии «зон безопасности», сообщило в среду Reuters со ссылкой на попавший в распоряжение агентства проект президентского указа. Обама отказывался принять такое решение из опасений, что его реализация может увеличить вовлеченность США в сирийский конфликт на земле и создать риски столкновения американских и российских военных самолетов, напоминает агентство. В проекте указа говорится о создании зон, в которых мирные сирийцы могли бы в безопасности дожидаться урегулирования конфликта и в дальнейшем вернуться домой или переехать в другую страну. В случае создания таких зон для их защиты потребуется активизация действий ВВС США и других стран антитеррористической коалиции. Впрочем, в проекте поручения не разъясняется, что именно подразумевается под понятием «зона безопасности» и кто будет такие зоны охранять.