Кремль и Белый дом еще не договорились о телефонном разговоре Путина и Трампа

Представители администраций президентов России и США до сих пор не смогли договориться о дате телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Как передает ТАСС, это в очередной раз заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, нет ни даты возможного телефонного разговора, ни договоренности о такой беседе.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января. Песков говорил, что Москва готова к контактам, идет работа по подготовке телефонной беседы президентов, а о встрече речи пока не идет. Он также говорил, что после инаугурации Путин позвонит Трампу с традиционными поздравлениями по поводу вступления в должность и называл такой звонок протокольным моментом. Также он объяснял, что Россия ждет, когда у американской стороны появится время в напряженном графике для такого контакта. Трамп, судя по новостям из США, занят формированием своей команды и подписанием указов по предвыборным обещаниям. В ходе кампании он говорил, что выступает за налаживание отношений с Россией и критиковал, что администрация Барака Обамы допустила все то, что руководство России совершило в последние годы во внешней политике, подразумевая, что он бы такого не позволил. Уже после избрания и ознакомления с материалами американских спецслужб о хакерских атаках на сеть демократической партии Трамп заявил на первой пресс-конференции, что хотел бы улучшить отношения с Россией, но не уверен, что это получится.