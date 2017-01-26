Трамп прокомментировал отказ президента Мексики от встречи с ним

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с мексиканским лидером Энрике Пеньи Ньето состоится, если Мексика начнет иначе относиться к США. Об этом он заявил на совещании руководства республиканской партии США в Филадельфии.

«Мы с президентом Мексики согласились отменить свою планировавшуюся встречу, которая должна была состояться на будущей неделе», - сказал Трамп. По его словам, «такая встреча была бы бесплодной, если Мексика не начнет относиться к США справедливым образом, с уважением». «А я хочу двигаться иным путем, у нас нет выбора», - добавил он.

Ранее Трамп написал в Twitter, что мексиканской стороне лучше отказаться от запланированной встречи из-за разногласий по поводу строительства стены на границе между двумя странами.