Советник Трампа назвал СМИ оппозицией и предложил заткнуться

Советник президента США Дональда Трампа по стратегическому анализу Стив Бэннон назвал СМИ оппозиционной партией и посоветовал им заткнуться. Он заявил это в интервью The New York Times. До этого сам Трамп сетовал, что приходится иметь дело с удивительно лживыми СМИ, поэтому он вынужден общаться с населением напрямую через Twitter, хотя ему это и не нравится, потому что дела так не делают. Комментируя утверждения пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что на инаугурацию пришло рекордно много людей, а не мало, как утверждают СМИ, старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй объяснила, что Спайсер не лгал, а излагал альтернативные факты.

Правый политик-популист, бывший топ-менеджер ультраправого новостного портала Breitbart, Бэннон заявил, что СМИ сейчас являются по сути оппозиционной партией. «Они не понимают эту страну. Они до сих пор не поняли, почему Дональд Трамп является президентом Соединенных Штатов», - сказал он. Поэтому, считает он, они должны устыдиться, быть должным образом унижены, помолчать и для разнообразия немного послушать («keep its mouth shut and just listen for a while» - точная цитата). Он подчеркнул, что хочет, чтобы его так и процитировали.

По словам Бэннона, СМИ предвзято относятся к Трампу и небеспристрастно освещали предвыборную кампанию. Он заявил, что, судя по микроблогам ряда журналистов, они были просто отъявленными активистами кампании Хиллари Клинтон, а после выборов никого из них не уволили.

На вопрос, смущает ли его то, что Шон Спайсер утратил доверие СМИ из-за «альтернативных фактов», Бэннон попросил его не смешить и ответил, что это у СМИ нет никакой честности, так что их отношение к Спайсеру в администрации рассматривают как знак почета.

Трамп недавно раскритиковал СМИ за ложные сообщения о том, что он якобы вынес из Овального кабинета Белого дома бюст Мартина Лютера Кинга, заменив его бюстом Уинстона Черчилля. В интервью CNN он отметил, что журналисты не столько обвиняли его в том, что он убрал этот бюст, сколько говорили, что он расист. Когда же выяснилась правда, никто больше об этом не писал, констатировал он.