Советник Трампа назвала возможную тему разговора президентов России и США

Cоветник президента США Киллиан Конвей рассказала, какие темы могут обсуждаться президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом во время телефонных переговоров. Об этом она заявила в эфире CBS

«Я предполагаю, они обсудят общие интересы двух стран, как работать вместе по вопросам, которые можно решить, а также борьбу с радикальным исламским терроризмом», — заявила Конвей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в телефонный разговор Путина с Трампом состоится 28 января. По словам пресс-секретаря президента России, стороны намерены обменяться мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений.

«Это первый телефонный контакт уже после вступления в должность Трампа. Ожидать от такого телефонного разговора субстантивных переговоров по всему периметру вряд ли приходится. Давайте дождемся», - добавил Песков