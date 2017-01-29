У побережья Малайзии пропало судно

Судно с 31 пассажиром на борту пропало в водах Малайзии, передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

Утром 28 января судно отправилось из порта Кота-Кинабалу на популярный у туристов остров Хуаньтань, но в пункт назначения так и не прибыло.

По данным агентства морской безопасности Малайзии, на борту судна находились 28 граждан Китая. Консульство КНР в Кота-Кинабалу заявило, что только у 18 пассажиров были китайские паспорта.

В поисково-спасательных работах власти Малайзии задействовали восемь судов и два самолета. Сильный ветер и волны серьезно осложняют поиски судна.