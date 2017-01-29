В результате авиаудара США по Йемену ликвидировано 30 боевиков

Более 30 террористов, включая трех главарей группировок, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в России), были ликвидированы в результате авиаудара американских ВВС по их позициям в Йемене, передает СМИ со ссылкой на местные источники.

В результате авианалета также погибли десять гражданских лиц. В авианалетах принимали участие беспилотники и боевые вертолеты ВВС США.

Associated Press со ссылкой на власти Йемена сообщает, что в операции участвовал американский спецназ.