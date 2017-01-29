В Нидерландах не смогли расшифровать переданные Россией данные по MH17

В Нидерландах следователи не смогли расшифровать информацию с радаров, предоставленную Москвой для расследования крушения малазийского лайнера Boeing рейса MH17 в небе над юго-востоком Украины, пишет австрийская газета Standart.

В заявлении прокуратуры говорится о том, что информация с радаров якобы предоставлена в формате, который не отечает международным стандартам.

«Для того чтобы понять, что изображено на снимках, необходима дополнительная информация», — уточнил представитель прокуратуры.

Следователи Нидерладов отправили в Москву запрос о повторном предоставлении данных в более удобном для расшифровки формате.