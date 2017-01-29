Генштаб России рассказал о подготовленном Москвой проекте Конституции Сирии

Проект Конституции Сирии предусматривает, что в стране будет действовать республиканская форма правления, заявили в Минобороны России.

В Астане сторонам переговорного процесса передали проект новой Конституции Сирии. «Проект имеет рамочный характер, он призван обозначить основные принципы возможного государственного устройства Сирии как суверенного государства», - пояснил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майор Станислав Гаджимагомедов.

По его словам, в документе говорится о том, что Сирия - это современное демократическое государство с республиканской формой правления. «Государство должно строиться на принципах народовластия, верховенства закона и равенства перед ним. При этом единственным источником власти должен являться многонациональный и многоконфессиональный сирийский народ», - пояснил он.

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев по итогам переговоров в Астане заявлял, что российская делегация передала представителям оппозиции проект конституции страны, подготовленный российскими экспертами.