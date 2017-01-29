Британия впервые после холодной войны направит эсминец в Черное море

ВМС Великобритании впервые со времен холодной войны направят в Черное море военный корабль, пишет Sunday Mail.

Речь идет об эсминце HMS Diamond, оснащенном ракетами, который направится к берегам Украины. На борту корабля могут находиться до 60 морских пехотинцев. По информации газеты, корабль будет участвовать в миссии по охране 650 британских военнослужащих, принимающих участие в «секретных учениях» на Украине.

«Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», — пояснил министр обороны Майкл Фэллон.