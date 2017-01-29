Премьер Словакии: ЕС отменит антироссийские санкции после США

ЕС отменит антироссийские санкции после США. Об этом в эфире местного телеканала заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, такие меры бессмысленны и наносят ущерб интересам европейских стран.

«Считаю, если США отменят санкции, то то же самое быстро сделает и ЕС. Мы сами себе забиваем голы в собственные ворота», - сказал премьер.

Фицо считает необходимым прекратить «силовой экспорт в третьи страны идеалов ЕС и США». Ликвидация политических режимов силовым способом бесперспективна. «Каждая страна вправе избрать способ управления собственными внутренними делами», - сказал он.