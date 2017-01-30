Мосгорсуд оставил Улюкаева под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным продление до середины апреля срока домашнего ареста бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн, передает ТАСС. Таким образом, суд не удовлетворил жалобу защиты.

Басманный суд Москвы 10 января продлил срок домашнего ареста Улюкаева, сообщалось, что он останется под домашним арестом как минимум до 15 апреля. 14 декабря Басманный суд арестовал денежные средства и монеты из драгоценных металлов Улюкаева в общей сумме около 500 млн руб. У Улюкаева также арестовано 15 объектов недвижимости, которые оцениваются как минимум в 564 млн руб.

В ходе сегодняшнего заседания следователь заявил, что, находясь на свободе, Улюкаев может покинуть страну, уничтожить доказательства по делу, а также, обладая связями, может повлиять на свидетелей, в том числе на своих бывших подчиненных.

Защита экс-министра просила отменить постановление районного суда о домашнем аресте. Кроме того, адвокат Лариса Каштанова просила изменить наложенные судом ограничения в рамках домашнего ареста, а именно разрешить ежедневные прогулки, посещение больницы, а также разрешить няне посещать его малолетнюю дочь. Однако суд оставил все ограничения в силе.

По данным СКР, Улюкаев 15 ноября был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти». Законность самой сделки не оспаривается. После этого Улюкаев был помещен под домашний арест, а сразу после этого решения суда президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи «с утратой доверия».