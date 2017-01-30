Песков: Путин и Трамп могут встретиться до саммита G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться еще до саммита G20, который запланирован в немецком Гамбурге 7–8 июля 2017 г.

«Говорить сейчас о каких-то сделках вряд ли представляется возможным, потому что сначала нужно определиться с датой и местом встречи двух президентов», – сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, помощники сейчас приступят к проработке этого вопроса. Песков отметил, что на встрече президенты смогут более предметно продолжить обсуждение вопросов, которые наметили в ходе телефонного разговора, состоявшегося 28 января.