Больше миллиона британцев требуют отменить визит Трампа

Петиция с требованием отменить официальный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию на сайте британского парламента на 15.22 мск 30 января набрала 1 168 474 подписи. Как сообщает AFP, сбор подписей значительно ускорился после того, как Трамп в минувшую пятницу подписал исполнительный приказ о временном запрете на въезд в США гражданам семи мусульманских стран. Днем в субботу под ней было 60 подписей. Для рассмотрения петиции она должна собрать 100 000 подписей. Премьер-министра Терезу Мэй призывают отменить или отсрочить этот визит и политики, и чиновники. Например, мэр Лондона Садик Хан заявил, что визит не может состояться до тех пор, пока запрет не будет отменен. Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал премьера отложить государственный визит.

О визите Мэй объявила в ходе поездки в Вашингтон, где она встретилась с Трампом 27 января. Его даты не определены. Призывы его отменить в ее офисе назвали популистскими. Сам Трамп, мать которого родилась в Шотландии, не раз выражал теплые чувства к Великобритании и хвалил британцев за решение выйти из Евросоюза, напоминает AFP. Sunday Times написала, что американский президент, который критиковал экологов и не раз говорил, что не верит в глобальное потепление, не хотел бы встречаться с принцем Уэльским Чарльзом, который, напротив, давно является сторонником борьбы против климатических изменений и от которого Трамп ожидает резкой критики.

Автор петиции адвокат из Лидса Грэм Гест заявил РА, что государственный визит легитимизирует Трампа как президента. Более того, ему не нравится, что американец может в дальнейшем использовать фотографии с Елизаветой II для агитации на перевыборах.

Мэй ранее заявила, что не намерена осуждать иммиграционный запрет, введенный Трампом, поскольку это внутреннее дело США. Затем она добавила, что не разделяет такое решение. Приглашение Трампу уже было передано, оно принято и его отмена сведет на нет все, чего Мэй достигла входе визита, заявил ВВС источник на Даунинг-стрит. По его словам, Америка является крупным и важным партнером Великобритании и решения по двусторонним отношениям нужно принимать с учетом долгосрочной перспективы.