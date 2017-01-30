После передачи Исаакиевского собора РПЦ уволят 158 сотрудников – директор музея

158 сотрудников государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор» останутся без работы в случае передачи объекта РПЦ, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление директора учреждения Николая Бурова.

«В жизни музея наступают серьезные изменения, которые коснутся и жизни сотрудников. Как ни просчитывай, получается, что 158 человек при изъятии Исаакиевского собора нужно будет трудоустраивать. Нынешняя ситуация на рынке труда не такая, чтобы человек беззаботно относился к таким угрозам. Мне очень жаль, потому что это специалисты, которые воспитывались этим музеем и работали на него многие годы, а кое-кто и десятилетия», - сказал он.

По его словам, после изъятия собора из состава ГМП учреждение практически потеряет свое имя. «Самое интересное - как назвать то, что останется от ГМП "Исаакиевский собор" в случае изъятия Исаакиевского собора. Хор, когда вышел из Смольного собора и попал в цыганское свободное плавание, стал называться "Концертный хор Санкт-Петербурга", - отметил он. По его словам, нужно будет придумать новое имя, изменить устав нашей организации. "Не будет больше ГМП "Исаакиевский собор", - подчеркнул директор.