Посольство США в России изменило порядок выдачи виз для россиян

Посольство США в России изменило порядок выдачи виз россиянам. Теперь при повторном обращении за визой необходимо будет проходить собеседование, если с момента окончания срока действия предыдущей визы прошло более одного года, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу посольства.

Ранее порядок был таков: при подаче повторного обращения за визой в течение 48 месяцев не нужно было в обязательном порядке посещать посольство, можно было просто выслать паспорт с Pony Express — необходимость личного интервью определялась консульским работником.

Новые правила не распространяются на дипломатических сотрудников и ряд других категорий официальных лиц, соискателей в возрасте до 14 лет или старше 79 лет, а также на тех, кто ранее подавал заявление на визу той же категории, что истекла, но с момента окончания ее срока прошло не более 12 месяцев, передает РИА «Новости».

«Госдепартамент считает своим долгом содействовать свободе передвижения на законных основаниях, соблюдая при этом меры по обеспечению безопасности границ США, а также американского народа», — заявили в консульстве.

Накануне стало известно, что власти США могут расширить список стран, в отношении которых ужесточается иммиграционная политика. С таким заявлением выступил начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс. 27 января президент США Дональд Трамп подписал ряд указов об ужесточении иммиграционной политики. Согласно одному из указов, на ближайшие 90 дней вводится запрет на въезд в США для граждан семи стран - Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Такие меры приняты в рамках борьбы с терроризмом.