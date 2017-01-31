Сенат США выступил за дальнейшее продвижение Тиллерсона на пост госсекретаря

Более 50 членов сената США выступили за дальнейшее продвижение бывшего гендиректора ExxonMobile Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США, передает корреспондент «Интерфакса».

Процедурное голосование завершилось, 56 из 100 сенаторов проголосовали «за», «против» – 43. Верхняя палата конгресса США теперь должна вынести на голосование кандидатуру Тиллерсона.

Перед началом процедурного голосования лидер демократов в сенате США сенатор из Нью-Йорка Чарльз Шумер потребовал отложить голосование за кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США до тех пор, пока не прояснится его отношение к указу президента США Дональда Трампа о приостановлении выдачи виз гражданам семи стран с мусульманским населением.