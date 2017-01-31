Путин сменил начальника управления президента по общественным проектам

Президент Владимир Путин своим указом назначил Сергея Новикова начальником управления президента по общественным проектам (УОП), сообщает пресс-служба Кремля. Этим же указом с этой должности снят Павел Зенькович.

Зенькович перейдет на работу в Минобрнауки, предположительно на должность статс-секретаря – заместителя министра, недавно рассказал официальный представитель министерства Андрей Емельянов и подтвердил источник «Ведомостей» в управлении. По словам одного из них, министр образования Ольга Васильева хорошо знакома с Зеньковичем, она работала под его началом в УОП – и ей нужен понятный и опытный заместитель. В середине января «Ведомости» писали, что Васильева, возглавившая Минобрнауки в августе 2016 г., до сих пор не может сформировать команду и за высокие посты идет аппаратная война.

Сергей Новиков до сих пор был замначальника управления внутренней политики (отвечает за информационную политику) администрации президента. Решение, что президентскими выборами 2018 г. должна заниматься другая команда, было принято достаточно давно, поэтому прием людей прежнего замглавы кремлевской администрации Вячеслава Володина в УОП был приостановлен летом, а часть людей из управления перешла в Минобразования еще осенью, говорил близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».