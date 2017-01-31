В убийстве шести мусульман в Квебеке обвиняется ультраправый студент-политолог

В связи с расстрелом молящихся в мечети в Квебеке обвинения в убийстве шести человек предъявлены студенту-политологу из Университета Лаваля Александру Биссоннету. Как сообщает AFP, он сдался властям после нападения на мечеть при мусульманском культурном центре, предстал перед судом и ему были предъявлены предварительные обвинения – по шести пунктам убийства и по пяти пунктам покушения на убийство. Более подробно обвинения будут сформулированы позднее, когда будут известны результаты обысков и можно будет проверить, можно ли вменить ему терроризм и угрозу госбезопасности, заявили в полиции. О мотивах стрелявшего официально ничего не сообщается.

Биссоннет придерживался националистических и антифеминистических взглядов, был квебекским националистом, недавно «лайкнул» страницу в Facebook Дональда Трампа и выражал одобрение лидеру французского «Национального фронта» Марин Ле Пен, сообщает AFP со ссылкой на канадские СМИ.

Он сбежал с места преступления в воскресенье вечером и через час позвонил в экстренные службы и предложил сдаться, когда находился в 20 км от мечети. Сначала полиция сообщала о задержании двух подозреваемых, а очевидцы говорили, что стрельбу вели двое мужчин в масках. Затем было объявлено, что один из задержанных – только свидетель, следствие изменило мнение о его причастности к нападению, его в итоге отпустили в понедельник днем.

В результате стрельбы в мечети погибли шесть человек и восемь получили ранения. Пятеро раненых на вечер понедельника были в критическом состоянии. У всех погибших двойное гражданство – Канады, а также Марокко, Алжира, Туниса и Гвинеи. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся терактом. AFP отмечает, что это самое кровопролитное нападение на мусульман в западных странах за последние годы.