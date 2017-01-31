Песков отказался комментировать слова о «непредсказуемости» Трампа

Пресс-секретарь президента Путина не стал комментировать мнение ряда наблюдателей о непредсказуемости нового президента США Дональда Трампа. Это сообщает ТАСС. На брифинге чиновника попросили поделиться впечатлениями от Трампа.

«В данном случае не нам давать какие-то квалификации президенту США», - ответил он и добавил, что «это внутреннее дело Америки». «Мы пока исходим из того настроя, который был изложен в ходе недавнего телефонного разговора (Путина и Трампа), что вызывает у нас удовлетворение», - сказал Песков. В понедельник он сказал, что этот телефонный разговор, который состоялся в субботу, был «хороший, конструктивный и в прикладном плане - с точки зрения начала обсуждения целого ряда вопросов, которые касаются региональной и международной безопасности, с точки зрения расстановки главных акцентов в проблематике возможного взаимодействия в области борьбы с терроризмом». Он добавил, что «главы государств отметили уважение как очень важный принцип двусторонних отношений».