Арестованных офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ

Арестованные по делу о государственной измене и хакерах сотрудники ФСБ России передавали конфиденциальную информацию Центральному разведывательному управлению США, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ», - пояснил один из источников.

Он не стал говорить, каким именно образом происходило сотрудничество.

«Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля», - отметил источник.

По словам другого источника, «темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются».

«Каждый из фигурантов занимался своим делом: кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались», - пояснил источник.