Песков назвал ситуацию в Авдеевке провокацией

Вооруженный конфликт в Авдеевке и действия украинских властей там - это провокация, заявил телеканалу «Дождь» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что вчера была предпринята попытка нападения на территорию, контролируемую республиками Донбасса, со стороны самостийных отрядов», - пояснил Песков.

По его словам, нападавшие перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии, и «ополченцам Донбасса пришлось давать отпор в районе Авдеевки, пришлось отбивать занятую территорию». Вторжение было пресечено. «Мы чрезвычайно сожалеем, что в результате этой атаки погибли люди и с той, и с другой стороны», - сказал Песков.

Подрыв целей и задач реализации минских договоренностей говорит о нежелании и неготовности украинского руководства и президента Украины Петра Порошенко выполнять эти договоренности.