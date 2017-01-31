Совбез ООН собирается для обсуждения ситуации в Донбассе

Совет Безопасности ООН собирается во вторник обсудить обострение ситуации на юго-востоке Украины. Председательствующий в совете шведский дипломат Олаф Скуг заявил, что заседание пройдет в закрытом режиме по запросу Киева.

Объявление о созыве совета последовало после того, как в течение последних двух дней резко увеличилось число вооруженных столкновений в районе Авдеевки и населенного пункта Ясиноватая на линии соприкосновения в Донбассе. Украинские власти обвиняют в провокации ополченцев, президент Украины Петр Порошенко даже демонстративно заявил, что вынужден был прервать визит в ФРГ, хотя программа поездки к тому моменту уже была полностью выполнена.

Комментируя ситуацию с Авдеевкой, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва располагает данными о том, что напали на территорию, подконтрольную ополченцам, «самостийные отряды» при поддержке украинской армии. По словам Пескова, происшедшее говорит о неспособности Порошенко выполнять минские договоренности.