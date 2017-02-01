СБ ООН призывает восстановить режим прекращения огня на Донбассе

Совет Безопасности ООН призывает стороны конфликта на Донбассе вернуться к режиму прекращения огня, говорится в специальном заявлении, принятом по итогам закрытого заседания. Оно было созвано по запросу Киева в связи с эскалацией конфликта. Открытое заседание по Донбассу намечено на 2 февраля.

Представители Совбеза выразили обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации в регионе, и осудили применение оружия вопреки минским договоренностям. Также члены СБ выразили полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

В феврале Украина будет страной-председателем в Совете безопасности ООН.