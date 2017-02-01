По делу лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" арестованы еще двое

По делу лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева арестовали еще двух мужчин - его предполагаемых сообщников Александра Филинова и Константин Теплякова. Их обвиняют в незаконном доступе к компьютерной информации, передает ТАСС.

«Арест Филинова и Теплякова состоялся еще в ноябре 2016 г. В настоящее время мера пресечения им продлена до апреля», - пояснила пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова.

По ее словам, 9 февраля Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на продление срока ареста в отношении Филинова.

Трем фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения).