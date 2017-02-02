НАТО отложил переговоры с Украиной по ПРО, чтобы не провоцировать Россию - WSJ

Руководство НАТО планировало обсудить с Киевом возможность применения систем противоракетной обороны, размещенных в Восточной Европе: в случае запусков ракет, их обломки будут падать на территорию Украины, пишет Wall Street Journal. Руководство альянса хотело урегулировать этот вопрос с украинскими военными, однако переговоры были отложены из-за неопределенности политики нового президента США Дональда Трампа в отношении России и альянса. Дипломаты стран НАТО уже обсуждают пути расширения диалога с Россией, ожидая, что именно эту политику будет проводить Трамп. Впрочем, эскалация конфликта в Донбассе может сорвать эти планы.

Киев опасается, что Вашингтон пойдет на сделку с Москвой по вопросу отмены санкций, что ранее не исключал Трамп. «Ведется массивный обстрел. Кто осмелится говорить об отмене санкций в этих условиях», - недоумевал на днях президент Украины Петр Порошенко. Москва обвиняет Киев в провокациях и эскалации конфликта на Донбассе.

Дипломаты НАТО находятся на распутье. С одной стороны, откладывая переговоры с Украиной по использованию противоракетных систем, они не желают провоцировать Москву, с другой – таким образом они фактически ставят под вопрос решимость альянса помогать своим партнерам. «В отношении Украины существует некоторая политическая чувствительность, которая может вызвать чрезмерную реакцию со стороны русских», - пояснил дипломат.

Уже будучи избранным президентом Трамп называл НАТО «устаревшей организацией». При этом он сделал особый акцент на том, что многие члены НАТО не платят за свое участие в альянсе, хотя должны это делать.