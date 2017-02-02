Дело «Шалтай-Болтая» связали с Сурковым и Шойгу

СМИ разбираются в причинах ареста предполагаемого создателя хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, обвиняемого в неправомерном доступе к компьютерной информации. «Фонтанка.ру» увязывает его с личной командой министра обороны Сергея Шойгу после публикации «Шалтай-Болтаем» открытого письма главе департамента военной контрразведки генерал-полковнику Александру Безверхнему.

В письме военное ведомство обвиняется в переписке, содержащей служебную информацию, по открытым каналам связи. «Мы с сожалением убедились в полной некомпетентности сотрудников ряда подразделений Министерства обороны РФ в области информационной безопасности, а если говорить более конкретно, – в преступной небрежности. Через бесплатные почтовые сервисы типа yandex.ru, mail.ru и американский gmail.com передавались незашифрованные служебные документы, часто представляющие собой секретную информацию, связанную с обороноспособностью РФ», – говорилось в письме. Также частично была опубликована переписка Ксении Большаковой – секретаря начальника департамента строительства Минобороны Романа Филимонова, экс-вице-губернатора Петербурга. В записях ее устройств, говорилось в открытом письме, «оказались пароли и доступы на служебные почтовые серверы Министерства обороны. С печалькой отмечаем, что если данная информация стала доступна нам, то с большей степенью вероятности она могла быть доступна и спецслужбам ряда заинтересованных стран». Полный архив переписки был выставлен на электронную биржу за 350 биткоинов. По данным «Фонтанки.ру», после этого Шойгу отдал приказ военной контрразведке проработать хакеров.

Источники Росбалта полагают, что карьера создателя «Шалтай-Болтая», взявшего себе псевдоним Льюис в честь создателя персонажа Льюиса Кэрролла, прервалась после частичной публикации переписки помощника президента Владислава Суркова. Об организации ее размещения на украинских сайтах стало известно осенью 2016 г. «Аникеев все время вел двойную, а то и тройную игру. Ну и доигрался», – рассказал источник агентства.

До ареста Аникеева «поработать» с «Шалтай-Болтаем» было поручено сотруднику Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергею Михайлову. Непосредственным исполнителем был контрразведчик Дмитрий Докучаев. Сотрудники ЦИБа вычислили всех членов группировки, известно, что с ними встречался Михайлов, но никаких задержаний не последовало. Ресурс несколько поменял «окраску» – он стал публиковать не столько «подломанную» информацию, сколько переданную кем-то переписку, затрагивавшую интересы серьезных лиц. Михайлов и Докучаев также были арестованы в декабре 2016 г. по обвинению в нарушении ст. 275 УК РФ о госизмене.

В деле «Шалтай-Болтая» появились еще два фигуранта, пишет «Коммерсантъ». Речь идет о друзьях Аникеева, хакерах Константине Теплякове и Александре Филинове, которых он сдал, начав сотрудничать со следствием после ареста и заключив ходатайство о досудебном соглашении.

Тепляков является другом Аникеева во всех популярных соцсетях, выяснило издание. Из его аккаунтов следует, что в 2005 г. он окончил Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики, работал разработчиком компьютерных игр Destiny Sphere, NetWars и Astronix, с 2007 г. переехал в Таиланд, а в октябре 2016 г. сообщал, что «полгода как» перебрался в Киев. Также Тепляков называл себя соучредителем агентства «Белый слон» и управляющим партнером риэлторской компании Q Property.