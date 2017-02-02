Трамп пригрозил лишить университет в Беркли финансирования из-за скандала с Яннопулосом

Калифорнийский университет в Беркли отменил выступление ультраконсервативного редактора Breitbart Майло Яннопулоса из-за начавшихся протестов. Несколько сотен протестующих полиции пришлось разогнать с помощью слезоточивого газа, кампус был закрыт, администрация вуза отменила выступление.

Президент США Дональд Трамп в Twitter отреагировал на этот инцидент как на ограничение свободы слова со стороны университета. «Если калифорнийский университет в Беркли не разрешает свободу слова и применяет насилие к невинным людям, разделяющим противоположные взгляды, - может, лишить его федерального финансирования?» - написал он.

Яннопулос - уроженец Великобритании греческого происхождения, известен своими консервативными взглядами и сам себя называет королем троллинга. Он работает в Breitbart, который с недавних пор активно поддерживает действия и заявления Трампа и считается одним из «alt-right» СМИ (относительно новый термин, применяется к ультраправым политическим маргиналам), которые обвиняли в распространении фейковых новостей. Недавно Яннопулос объявил, что учреждает стипендию своего имени только для белых мужчин. Оппоненты журналиста считают его взгляды расистскими и женоненавистническими.

В Беркли его пригласил республиканский клуб студентов университета, который славится студенческими протестами. Пресс-секретарь клуба Питер Ситтлер ранее говорил, что с Яннопулосом можно не во всем соглашаться, однако этот журналист выражает консервативные идеи, которые сейчас в американских вузах подавляют. Администрация вуза ранее отказалась отменить выступление журналиста по требованию студентов, но дистанцировалась и от приглашения. ВВС напоминает, что в прошлом году выступление Яннопулоса отменила его родная школа в Кентербери, ссылаясь на угрозу протестов и беспорядков.

Университет в Беркли финансируется из нескольких источников, в том числе из федерального бюджета, бюджета штата и от частных доноров. За исключением правительственных контрактов, государственные средства поступают в Беркли и девять других университетов Калифорнийского университета через офис президента. В 1987 г. на государственные источники приходилось 54% бюджета Беркли, к 2012 г. их доля сократилась до 12%.