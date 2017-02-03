Бизнес США представит Трампу возражения по поводу его миграционной политики

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск пообещал донести до президента США Дональда Трампа несогласие бизнес-сообщества с ужесточением миграционной политики. Об этом сообщил сам Маск на своей странице в Twitter в преддверии заседания президентского консультативного совета, которое намечено на 3 февраля. «Я и другие (члены совета) представим наши возражения в отношении миграционных указов, а также свои предложения по изменению политики», - написал он.

Маск подчеркнул, что консультативный совет – «просто дает советы», а потому участие в нем не означает согласия с действиями администрации Трампа. Ранее основатель Uber Тревис Каланик заявил о своем решении покинуть совет, поскольку его участие в этом консультативном органе было расценено как поддержка политики Белого дома.

С критикой миграционных указов Трампа выступают Microsoft, Alphabet, Apple и Amazon, поскольку они работают с людьми всего мира, отмечает Reuters. Представители Microsoft обещали представить предложения по изменению лимитов на въезд в США. Amazon и Expedia вместе с юристами и чиновниками заявляли о поиске законодательных вариантов противостояния иммиграционным инициативам.

«Между Трампом и Силиконовой долиной идет сражение. Они (администрация Трампа) очевидно не ценят экономическую деятельность, порожденную технологией», - приводит агентство слова генерального партнера Battery Ventures Нираджа Эргевала.

Ранее администрация США ввела 90-дневный запрет на въезд в страну граждан семи мусульманских стран, в том числе обладателей грин-карт. Размещение беженцев в США было приостановлено на 120 дней до выработки новых процедур проверки.