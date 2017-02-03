FT разъяснила изменения американских санкций против ФСБ

Минфин США внес изменения в санкции против ФСБ, которые ввела уходящая администрация Барака Обамы, после жалоб американских компаний на то, что они страдают из-за мер, которые были приняты для борьбы с российскими шпионами, пишет Financial Times. В последние недели, к примеру, Microsoft and Cisco, а также торговые группы компаний жаловались, что новые санкции запрещают им получать у ФСБ лицензии, необходимые для продажи их продукции в России.

Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер 2 февраля разъяснил, что речь идет не об облегчении санкций, а об их модификации по мере необходимости и что это обычная практика. По его словам, после введения санкций минфин обычно проверяет последствия и решает, нужны ли какие-либо поправки и уточнения для отдельных сфер промышленности, товаров или услуг.

Сам президент Дональд Трамп на просьбу журналиста уточнить, смягчил ли он санкции против России, ответил: «Я ничего не смягчаю» (цитата Reuters).

Это же подтвердили и опрошенные FT эксперты в вопросах санкций. «Это не подарок Трампа Путину», - заявил вашингтонский юрист, специалист во регулированию международной торговли Даг Джейкобсон.

Последнее решение минфина разрешает американским компаниям оплачивать госпошлину за лицензии и сертификаты, которые выдает ФСБ, иные сделки со спецслужбой по-прежнему остаются под запретом.

О введении новых санкций против России за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании США было объявлено 29 декабря 2016 г. В черный список офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США включены шесть граждан России и пять российских организаций. Это Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное разведывательное управление (ГРУ), а также зеленоградская Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО ПО КСИ), ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ) из Петербурга и компания «ЦОР секьюрити» (бывшая Esage Lab). Кроме того, госдепартамент США подтвердил высылку из США в связи с хакерскими атаками 35 российских дипломатических работников.