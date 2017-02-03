Минобороны Украины объяснило присутствие танков в Авдеевке

Подведенная к линии фронта в зоне украинской военной операции в Донбассе бронетехника участия в боевых действиях не принимает и находится в оперативном резерве украинских войск на случай попытки противника прорвать оборону, сообщил сайт министерства обороны Украины.

В отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ говорится, что четыре танка Т-64 припаркованы в жилом секторе Авдеевки, который контролируется правительственными войсками Украины. Ранее появилась видеозапись на странице в Twitter корреспондента ВВС Тома Барриджа.

ОБСЕ также отмечает серьезные нарушения режима прекращения огня в районе Авдеевки и Ясиновитой с обеих сторон, которые подтягивают к линии соприкосновения тяжелое вооружение.

Президент Украины Петр Порошенко обвинил в обострении ситуации на Донбассе Россию. Москва отвергла обвинения и указала на Киев в качестве виновника эскалации. 1 февраля контактная группа по урегулированию конфликта призвала к полному прекращению огня и отводу всех вооружений от линии соприкосновения до 5 февраля.