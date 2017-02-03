Ходорковский: В Кремле некоторые могут хотеть использовать Навального на выборах президента

Бывший руководитель ЮКОСа, учредитель «Открытой России» Михаил Ходорковский не исключает, что «часть людей в администрации президента» хотели бы использовать Алексея Навального как одного из игроков на политической арене, чтобы повысить интерес к предстоящим президентским выборам. Другие же считают, что это будет слишком рискованно. Он сказал это в интервью Жанне Немцовой, которое выйдет в эфир Deutsche Welle 7 февраля. Его попросили прокомментировать дело «Кировлеса».

«Процесс, который происходит в Кирове, для меня лично демонстрирует, что судебная система не существует, а существует дискуссия между различными чиновниками в администрации президента, а судебная система лишь реализует результат этой межчиновничьей дисскусии. Ни о каком суде, ни о каком правосудии речь, конечно, не идет», - заявил Ходорковский.

Навальный и Офицеров в 2013 г. получили условные сроки лишения свободы за хищение лесоматериалов у ФГУП «Кировлес» на 16 млн руб. ЕСПЧ в феврале 2016 г. решил, что суды произвольно истолковали закон в этом деле и признали фигурантов виновными в действиях, не отличимых от законной предпринимательской деятельности. В ноябре Верховный суд России отменил приговор и отправил дело «Кировлеса» на пересмотр, который начался уже 5 декабря. До завершения нового процесса Навальный получил право участвовать в выборах. Он уже заявил о президентских амбициях и начал сбор подписей за свое выдвижение и сбор средств на предвыборную кампанию. Сервис «Яндекс.Деньги» в конце января сообщил, что ограничивает возможность сбора средств в политических целях.