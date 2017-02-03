СКР возбудил еще одно дело по факту гибели мирного населения в Донбассе

Управление Следственного комитета России по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, возбудило еще одно уголовное дело по факту гибели мирного населения в результате артобстрелов Донецка украинскими военнослужащими. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

По данным следствия, в период с 1 по 3 февраля украинские военнослужащие обстреляли из тяжелых видов вооружения несколько районов города Донецка, а также населенные пункты Ясиноватая и Макеевка. Жертвами артобстрелов стали три человека, еще 15 госпитализированы. Повреждено не менее 60 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры.

В СКР считают, что украинские военные нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины, Конвенцию о правах ребенка, Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. «Мы полагаем, что эти лица прекрасно осведомлены о существующих нормах и в очередной раз их умышленно нарушают», — говорится в сообщении СКР.