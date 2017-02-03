Песков: Москва будет реагировать на обстрел Донецка только политически и дипломатически

«Россия может предпринимать (действия. - "Ведомости") только на политическом и дипломатическом фронте, что она и делает, - работает контактная группа, работают помощники президента. Главная задача - убедить Киев отказаться от преступных авантюр, авантюр, способных подорвать мирный процесс», - ответил «Ведомостям» на вопрос о возможных мерах России после ночного обстрела Донецка пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ночь на пятницу Киевский район Донецка подвергся массированному обстрелу - по словам человека, близкого к руководству ДНР, на жилую застройку упало до ста снарядов реактивной системы залпового огня «Град», выпущенных украинской артиллерией. Кроме того, вечером в четверг в районе «Мотель» при въезде в Макеевку взорвался грузовик сил ДНР с минами - вероятно, от попадания снаряда.

Представитель ОБСЕ Александр Хуг заявил в пятницу, что ночные обстрелы Донецка и Авдеевки неприемлемы и должны быть прекращены.