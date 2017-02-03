Суд признал законным этапирование Дадина в алтайскую колонию

Замоскворецкий суд Москвы признал законным этапирование в алтайскую колонию осужденного активиста Ильдара Дадина, передает «Интерфакс».

Как сообщалось, административные истцы просили признать решение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России не соответствующим ст. 8 Конвенции о защите прав человека.

На заседании представитель ФСИН заявил о невозможности этапирования Дадина в Подмосковье. «В Московской области имеется только одно исправительное учреждение, где бы мог отбыть наказание ранее несудимый осужденный в условиях общего режима. В 2014 г. в нем начался ремонт, после чего стало невозможным размещение большего числа заключенных с учетом необходимости предоставления им жилой площади по нормативам», - сказал представитель службы.

Обязанность же определить осужденного в колонию ближайшего к месту жительства региона на ФСИН не лежит.

В свою очередь жена Дадина Анастасия Зотова расценивает перевод супруга в Алтайский край как реакцию на заявление Дадина. «Это месть Федеральной службы исполнения наказаний в отношении Дадина за то, что он заявил о пытках», - считает Зотова.

По ее словам, этапирование ее мужа в Алтайский край полностью лишает его пожилых родителей (а мать Дадина перенесла инсульт) возможности приехать на свидание к сыну, а для более молодых его родственников грозит большими материальными расходами.