Начальник управления Народной милиции ЛНР погиб при взрыве автомобиля

В ЛНР подтвердили гибель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной республики. «Начальник управления народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко погиб при взрыве автомобиля в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции», – говорится в сообщении Луганского информационного центра.

Помимо полковника во взорвавшемся внедорожнике находился еще один человек, он тоже погиб. Прокуратура ЛНР обвинила в подрыве автомобиля украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве.

«В последние дни, о чем мы неоднократно говорили, в ЛНР активизировалась деятельность украинских диверсантов. Сегодняшний взрыв был организован одной из таких групп», – сказал собеседник агентства.

По его словам, состав этой диверсионной группы, а также пути перемещения ее членов уже установлены. В Народной милиции происшедшее назвали терактом.