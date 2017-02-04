Порошенко напомнили об обещании закончить войну в Донбассе за две недели

Депутат Верховной рады Украины от Оппозиционного блока Вадим Новинский напомнил президенту страны Петру Порошенко о его предвыборном обещании закончить войну в Донбассе за две недели.

«Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели, и именно поэтому получил беспрецедентную поддержку тогда. Прошло почти три года, а люди по-прежнему гибнут на Донбассе», – написал Новинский в Facebook.

По мнению депутата, мир в Донбассе достижим только путем выполнения минских договоренностей. «Нужно только отбросить в сторону меркантильные и узкопартийные интересы и сделать все для того, чтобы как можно быстрее реализовать протоколы минских соглашений. Пока минские соглашения не реализовываются, кризисы, подобные авдеевскому, будут возникать снова и снова», – написал Новинский.

По его словам, ничто не мешает украинскому парламенту проголосовать за политическую часть минских договоренностей, тем самым продемонстрировав стремление к урегулированию конфликта.