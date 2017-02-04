Трамп сохранил контроль над своими активами – New York Times

Президент США Дональд Трамп сохранил контроль над своими активами, пишет газета New York Times. Напомним, после того как Трамп был избран президентом, он передал свою компанию Trump Organization своим сыновьям. Об этом сообщал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По данным издания, в настоящий момент попечителями Trump Organization являются старший сын Трампа Дональд и финансовый директор компании Аллен Вейссельберг.

При этом, согласно документам, президент имеет право сменить попечителей в любой момент, что, по мнению газеты, указывает на конфликт интересов.