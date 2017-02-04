ЛНР заподозрила украинские спецслужбы в подрыве автомобиля Анащенко

Министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник заявил, что к подрыву автомобиля начальника управления Народной милиции самопровозглашенной республики может быть причастна диверсионно-разведывательная группа (ДГР) украинских спецслужб.

«4 февраля в 7 ч 50 мин. в городе Луганске по улице Краснознаменной в районе квартала Мирный убит начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко. По предварительной информации, это был подготовленный и целенаправленный подрыв автомобиля. По одной из версий, возможно, спланированный ДРГ противника, который в последнее время резко активизировал террористическую деятельность на территории Луганской народной республики», – приводятся слова Пасечника на сайте Министерства госбезопасности ЛНР.

Дело о подрыве автомобиля, в результате которого погибли два человека, в том числе полковник Анащенко, расследуется по статье о терроризме. 5 февраля объявлено в ЛНР днем траура. Об этом говорится в указе главы республики Игоря Плотницкого.