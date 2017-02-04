Белый дом США рассказал о встрече Трампа с Тимошенко

Служба Совета национальной безопасности США при Белом доме сообщила, что президент страны Дональд Трамп встретился с лидером украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко. Встреча произошла на молитвенном завтраке в Вашингтоне.

«Наш президент и бывшая премьер-министр имели краткую неформальную встречу при фотографировании на приеме перед началом национального молитвенного завтрака. Никаких официальных заверений не давалось, поскольку бывшая премьер-министр не является визави нашего президента. Вместе с тем Соединенные Штаты сохраняют обеспокоенность по поводу насилия на востоке Украины», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп в субботу 4 февраля около 16.45 по времени Вашингтона (5 февраля 00.45 мск) проведет телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Беседа будет носить поздравительный характер.